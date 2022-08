Máxima spant de kroon: waterstofprimeur in Nederland

De Máximacentrale torent als een burcht boven alles uit en is dankzij haar bijzondere ligging van ver te zien. Het complex, in 2010 gebouwd op een kunstmatig eiland in het IJsselmeer bij Lelystad, behoort tot de modernste in de wereld. De centrale staat op de plek van de in 2007 gesloopte Flevocentrale, gebouwd in 1962 en toen het eerste industriële bouwwerk in de provincie Flevoland.