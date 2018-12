Maximaal vier jaar tbs voor dreigende Drontenaar

Wel of geen tbs? Om die vraag draaide het twee weken geleden tijdens de zitting van Y.. Deskundigen stelden bij hem enkele psychische stoornissen vast en vrezen voor escalatie als de man niet wordt behandeld. De rechtbank acht het onverantwoord om de Drontenaar onbehandeld te laten terugkeren in de maatschappij en legde hem tbs met dwangverpleging op. Daarbij bepaalde ze dat die niet langer dan vier jaar mag duren.

De rapportages over deze verdachte kwamen niet zonder slag of stoot tot stand. Halverwege het traject trok de psycholoog bijvoorbeeld aan de bel vanwege dreigend gedrag door Y. ‘Dat is ook de reden dat het hulpverleningstraject in eerdere strafzaken is stilgelegd’, zei de openbaar aanklager toen.