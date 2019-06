Mazelenuitbraak op Urk: negen kinderen en één volwassene ziek

Bij alle personen met wie de patiënten in de besmettelijke periode contact hebben gehad, wordt bekeken in hoeverre het zinvol is om te vaccineren of antistoffen toe te dienen. De GGD zegt de situatie ‘actief in de gaten’ te houden. Zo staan jeugdverpleegkundigen in nauw contact met de scholen en wordt veelvuldig informatie uitgewisseld over het actuele beeld met alle huisartsen.

Specifieke aandacht gaat uit naar mensen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte, zoals zeer jonge kinderen, mensen met een afweerstoornis en zwangere vrouwen. Personen die mazelen hebben gehad of er tegen zijn gevaccineerd, zijn beschermd.

De laatste keer dat mazelen zijn uitgebroken op Urk was in 2013. Volgens de GGD hebben veel mensen op Urk deze ziekte doorgemaakt en dat betekent dat er een natuurlijke afweer is opgebouwd. Kinderen die meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma worden ingeënt tegen mazelen. Op Urk is de vaccinatiegraad in tien jaar tijd echter gedaald van 74 naar 54 procent.

Religieuze bezwaren