MC Groep grijpt versneld in bij ziekenhuizen in zwaar weer

De ziekenhuizen verkeren financieel in zwaar weer. Eerder deze maand werd bekend dat zij op basis van de voorlopige resultaten over 2017 niet langer aan de voorwaarden van huisbankier ING voldoen. Vooral bij MC IJsselmeerziekenhuizen is de druk groot, mede vanwege een verlies van 3,7 miljoen euro in 2016.

Maatregelen

Bestuur, commissarissen en aandeelhouders van beide ziekenhuizen zijn het volgens een verklaring van de MC Groep eens geworden over ‘een integraal pakket van maatregelen en vernieuwingen’. Wat die maatregelen zijn kan de organisatie nu nog niet zeggen. Dat hangt onder meer af van de studie naar kostenbesparingen, verbetering van efficiëntie, vormen van samenwerking en vernieuwingen die het Transitieteam gaat uitvoeren. Zodra de plannen klaar zijn worden ze voorgelegd aan ondernemingsraad en bonden.

Leiding vervangen

Vooruitlopend op de maatregelen wordt de leiding van zowel het Slotervaartziekenhuis als van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten vrijwel per direct vervangen. Commissaris Sjoerd de Blok van MC Slotervaart wordt per 1 augustus bestuursvoorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen. Huidig voorzitter Marja Sleeuwenhoek treedt op eigen verzoek terug. “Het is bij een nieuwe koers tijd voor een nieuwe bestuurder”, aldus Sleeuwenhoek.

Ook de voorzitter van de raad van commissarissen van MC IJsselmeerziekenhuizen, Joan Leemhuis-Stout, treedt terug. In Amsterdam krijgt Mariska Tichem de leiding. Zij maakte al deel uit van de raad van bestuur.

Vertrouwen

Bestuurder Willem de Boer is vanwege vakantie niet bereikbaar. Eerder deze maand zei hij er ‘alle vertrouwen’ in te hebben dat MC Groep er uit komt met de bank. Hij weersprak dat het voortbestaan van de ziekenhuizen in gevaar is.

e-Health