MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen vragen uitstel van betaling aan

MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord hebben uitstel van betaling aangevraagd. Volgens de ziekenhuisgroep is dat nodig omdat de zorgverzekeraars de financiering hebben stopgezet.

De verzekeraars hebben de afgelopen dagen laten weten geen vertrouwen meer te hebben in een gezonde financiële toekomst. Ook voor het MC Slotervaart in Amsterdam, onderdeel van de ziekenhuisgroep, is uitstel van betaling aangevraagd. Een faillissement is mogelijk onafwendbaar.

Rommelt

Bij de ziekenhuisgroep in Flevoland rommelt het al een paar jaar. Vorige maand werd bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de MC IJsselmeerziekenhuizen voor zeker een half jaar onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Dat betekent dat er onaangekondigd controles worden uitgevoerd. Daarnaast houden inspecteurs nauw contact met de directie. Na zes maanden besluit de Inspectie of de maatregelen worden opgeheven of toch doorgezet.

Het verscherpt toezicht is volgens de Inspectie noodzakelijk omdat het al lange tijd rommelt binnen de ziekenhuisgroep. Zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur is recent vervangen, ook zijn er volgens de Inspectie ‘ernstige functioneringsproblemen’ bij meerdere vakgroepen van medisch specialisten. De chaotische situatie zorgt er volgens de Inspectie voor dat de patiëntenzorg mogelijk in het gedrang komt.

Kwaliteit

De nieuwe bestuursvoorzitter van MC IJsselmeerziekenhuizen, Sjoerd de Blok, pareerde de kritiek vorige maand door te stellen dat de kwaliteit van de zorg in zijn ziekenhuizen niet in gevaar is. Ook sluiting van het ziekenhuis is niet aan de orde, zei hij toen. ,,We zijn juist bezig met verbeterplannen. Die gaan we versneld doorvoeren en de Inspectie houdt ons goed in de gaten. Begrijpelijk.”

De MC IJsselmeerziekenhuizen behoren tot de MC Groep, waar ook het MC Slotervaart in Amsterdam deel van uitmaakt. Het is Nederlands enige private ziekenhuisgroep, in handen van zorgondernemers Loek de Winter en Willem de Boer.

Al eerder hing het voortbestaan van MC IJsselmeerziekenhuizen aan een zijden draadje. Als de ziekenhuisgroep in 2009 dreigt om te vallen, snelt De Winter toe als reddende engel en neemt de ziekenhuizen over. De Winter saneert hard en de ziekenhuisgroep schrijft binnen een paar jaar weer zwarte cijfers. Maar twee jaar terug ontstaan er wéér problemen. Zowel in 2016 en 2017 worden miljoenenverliezen geleden. Een belangrijke oorzaak voor de financiële malaise is dat Flevoland relatief weinig patiënten kent. Hierdoor worden te weinig behandelingen uitgevoerd en staan de resultaten onder druk.

Transitie