Medisch mondkapje verplicht in regiotaxi: ‘Lastig voor kwetsbare mensen’

Zo bereidt deze basis­school in Dronten zich voor op de heropening: ‘Je wordt bijna eng van de restric­ties’

7 februari Waar doe je leerlingen op hun ‘eerste’ schooldag geen plezier mee? Vragen hoe het met hen gaat, weten ze op De Flevosprong in Dronten. Na bijna twee maanden gaat de basisschool weer volledig open, maar onder strikte voorwaarden. ,,Als in groep 7 of 8 één leerling in quarantaine gaat, móet de rest ook thuisblijven.”