Medische Staf IJsselmeerziekenhuizen schrijft noodkreet: er gaan doden vallen als de spoedeisende hulp sluit

Geachte heer/mevrouw,

Namens de medische staf van het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad willen wij de noodklok luiden over de plannen rondom de spoedzorg in deze regio. In de media en in het visiedocument van Zilveren Kruis worden herhaaldelijk argumenten gebruikt om de (gedeeltelijke) sluiting van de spoedeisende hulp te verdedigen. Aangezien enkele van deze argumenten pertinent onjuist zijn en er nu door Zilveren Kruis in het visiedocument een toekomstbeeld geschetst wordt van de spoedzorg in Lelystad die volgens de medische staf van het IJsselmeerziekenhuis als onveilig wordt beschouwd, sturen wij u deze brief.

Allereerst: de spoedeisende hulp heeft geen personele problemen. Hiervan is nooit sprake geweest. In tegenstelling tot menig ander ziekenhuis hebben de landelijke personele tekorten nog geen invloed gehad op ons verpleegkundig team. Al jaren hebben wij een stabiele, relatief jonge groep verpleegkundigen, die de laatste maanden vanwege vervanging in het kader van zwangerschapsverlof of langdurig ziekte noodzakelijkerwijs tijdelijk aangevuld moest worden met enkele ingehuurde verpleegkundigen. We leiden al jaren boventallig verpleegkundigen op om het natuurlijke verloop in het team op te vangen. Dit jaar is zelfs één verpleegkundige extra opgeleid, ook met het oog op de landelijke tekorten. Tijdens regiovergaderingen kwam ons steeds de verpleegkundige personeelstekorten in de regio ter ore en tot aan het faillissement hebben wij in vergaderingen kunnen melden dat daarvan bij ons geen sprake van was. Er waren tot aan het faillissement 3 vacatures voor SEH-artsen KNMG (gespecialiseerde spoedeisende hulpartsen), maar dit is niet uitzonderlijk vergeleken met het landelijk aantal vacatures voor SEH-artsen.

De verwachting was dat deze vacatures binnen 1,5 jaar opgevuld konden zijn om zo ook te voldoen aan het, nog in ontwikkeling zijnde, kwaliteitskader spoedzorg. De nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp die recent is ingesteld heeft dan ook niets te maken met de personele bezetting, noch met het niet kunnen garanderen van de zorgkwaliteit, maar is slechts een onderdeel van het afschalingsplan van de curatoren. Ook heeft het niets te maken met het inmiddels vertrokken zijn van personeel, want elk personeelslid van ons ziekenhuis werkt gedurende het opzegtermijn dóór op zijn of haar afdeling. In een enquête, uitgezet onder het personeel van het ziekenhuis, gaf 25% aan wel proactief te solliciteren, maar in het IJsselmeerziekenhuis te willen blijven bij een doorstart. 55% geeft aan de doorstart te willen afwachten alvorens te gaan solliciteren. Slechts 3,5 % heeft al een nieuwe baan gevonden.

Onder de medisch specialisten van het IJsselmeerziekenhuis is op 10/11/2018 een enquête uitgezet om te inventariseren wat de sluiting van de acute as (spoedeisende hulp, acute verloskunde en intensive care) zou betekenen voor de populatie in Lelystad. 90% van de ondervraagde specialisten (61 in totaal) gaven aan te verwachten dat er gevaarlijke situaties ontstaan met dodelijke afloop als de spoedeisende hulp en acute verloskunde wegvalt. Afgelopen weken zijn er diverse patiënten op de spoedeisende hulp geweest die ernstige gezondheidsschade zouden hebben opgelopen als ze naar een ander ziekenhuis vervoerd hadden moeten worden. In onze regio komt de patiëntenpopulatie pas relatief laat in het ziekteproces naar de spoedeisende hulp en zijn dan vaak al erg ziek of benauwd. Wanneer deze populatie naar een omliggend ziekenhuis zou moeten, bestaat het risico dat zij nóg later of helemaal niet meer aan de bel trekt, met alle gevolgen van dien. En waar in het visiedocument van Zilveren Kruis wordt geschreven dat de ambulances alleen patiënten met botbreuken en ademhalingsproblemen brengen, weten wij als medische staf dat de realiteit compleet anders is. Het volledige scala aan gezondheidsproblemen behoudens groot (neuro)trauma en problemen aan de grote lichaamsslagader worden alhier gepresenteerd en deze patiënten kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande spoedzorg. De kwaliteit op de spoedeisende hulp heeft nooit ter discussie gestaan, ook niet bij de inspectie van de gezondheidszorg.

Naast de eerder genoemde opmerkingen ten aanzien van de spoedeisende hulp, baart het door Zilveren Kruis geschetste toekomstbeeld van de spoedzorg ons ernstige zorgen. Ze geven aan een ziekenhuis te willen voortzetten waar alleen ASA 1 en ASA 2 patiënten worden gezien. Deze categorie patiënten omvat in feite een gezonde populatie met maximaal een lichte aandoening waarvan de patiënt in het dagelijks leven geen beperkingen ondervindt. Dit is niet de categorie patiënten waar wij ons als medische staf zorgen om maken. Deze patiënten ondervinden over het algemeen geen gezondheidsschade aan een langere aanrijtijd naar een ander ziekenhuis. Het is juist de grote categorie ASA 3 en ASA 4 patiënten met ernstige, invaliderende aandoeningen in onze regio waar we ons oprecht zorgen om maken. Zij horen volgens het visiedocument van Zilveren Kruis niet in het toekomstige ziekenhuis thuis. Deze patiënten zijn vaak acuut ziek en hebben direct interventies nodig om op te knappen. Ook zijn juist zij minder mobiel en ondervinden veel problemen om in een ziekenhuis elders te komen, zeker als ze acuut ziek zijn. Het is ook deze groep patiënten die niet gebaat zijn bij een spoedpost of polikliniek, omdat ze intensievere zorg nodig hebben. Ook een maximale opnameduur van 48 uur, zoals Zilveren Kruis schetst in het visiedocument, is niet voldoende voor deze populatie.

We hopen u met deze brief wat meer duidelijkheid te geven over onze ernstige zorgen over de toekomst van de spoedzorg in onze regio en ons ziekenhuis.

Met vriendelijke groet,

mede namens de gehele medische staf en het personeel van de spoedeisende hulp,