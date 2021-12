Meer beweging en minder eenzaamheid voor ouderen in Waterwijk en Boswijk

‘Liefdevol­le’ relatie was volgens meisje (15) reeks verkrach­tin­gen: ‘Ik was als een soort pop voor hem’

Veertien jaar lang liep ze met een groot geheim rond. Toen ze na al die jaren voor de zoveelste keer haar ex-vriend Giovanni H. (37) uit Lelystad per ongeluk tegenkwam, besloot ze aangifte te doen. Want wat in 2007 een ‘liefdevolle’ relatie leek, was volgens haar een nachtmerrie waarin ze als 15-jarig meisje meerdere malen bruut werd verkracht. En nu wil ze dat hij daar eindelijk voor boet.

