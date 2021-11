Meer dan 10 auto’s rijden banden lek op snelweg A6 in Noordoostpolder: lange file

Video Zeewolde schrikt wakker van enorme explosie bij gemeente­huis: ‘Het leek wel oorlog’

Zeewolde schrok vannacht wakker van een enorme explosie. In het holst van de nacht was zwaar vuurwerk afgestoken bij het gemeentehuis. Diverse ruiten sneuvelden en er ontstond brand. De schade is dan ook enorm en een deel van het gemeentehuis kan deze maandag niet gebruikt worden. ,,Ik denk dat alle buren voor het raam stonden.’’

22 november