Meer dan tien kandidaten voor overname IJsselmeerziekenhuizen

Om hoeveel biedingen het precies gaat, wilde hij niet zeggen. Bruins sprak alleen over een 'flink aantal geïnteresseerde partijen'. Hij heeft deze partijen inzage gevraagd in hun biedingen. ,,En die druppelen nu binnen.’’ Over de inhoud wilde hij nog niets zeggen. ,,We moeten nog veel bestuderen, de puzzel is nog niet compleet.’’ Hij hoopt woensdagavond een eerste tussenstand te geven aan de Tweede Kamer. ,,Voor een totaalbeeld is het nu nog te vroeg.’’ Of woensdag al duidelijk is of de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten, Urk en Emmeloord worden overgenomen, is de vraag.