Meer klachten over discriminatie op basis van ras en huidskleur in Flevoland

Het aantal meldingen van discriminatie op basis van ras of huidskleur is het afgelopen jaar sterk gestegen in Flevoland. ,,Er lijkt sprake van een verharding in de samenleving.’’

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2019 van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF). Het totaal aantal meldingen bleef vrijwel gelijk (323 in 2019, 325 een jaar eerder), maar in de categorieën zijn verschuivingen te zien. Meest opvallende: de stijging van het aantal meldingen van discriminatie op basis van ras, herkomst of kleur. Van 151 naar 185 meldingen, met afstand de grootste discriminatiegrond in Flevoland.

Zwarte Piet

,,Het speelt in het hele land, dus ook in Flevoland’’, zegt Marloes Huijsen van BGBF. ,,Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor deze vorm van discriminatie in de media. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet demonstreerde, er waren racistische spreekkoren rond voetbalvelden, incidenten met de politie. Mensen herkennen discriminatie en doen er iets mee. Het komt voor in pesterijen op het werk en burenruzies bijvoorbeeld’’.

Het aantal meldingen over moslimdiscriminatie zakte iets. Dat betekent niet per se dat er minder incidenten waren, zegt Huijsen. ,,Wij kijken of we er op een andere manier achter kunnen komen. Zo zijn we bezig met een onderzoek naar moslimdiscriminatie. We praten met moslims in Flevoland: wat hebben ze meegemaakt, wat komen ze tegen.’’

Narigheid op social media

De cijfers geven geen compleet beeld van de problematiek, gaat ze door. ,,Als ik mensen spreek en zie hoeveel narigheid er op social media staat dan zie ik geen dalende trend in het aantal discriminatiegevallen. Er lijkt sprake van een verharding in de samenleving.’’