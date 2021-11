Meer schone energie, minder CO2-uitstoot in Flevoland

De opwekking van hernieuwbare energie is in 2019 in Flevoland met 9 procent gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale energieverbruik in de provincie nam in dezelfde periode toe met 0,5 procent, maar de uitstoot van CO2 daalde met 4,5 procent. Dat laat de provincie Flevoland weten naar aanleiding van de publicatie van de Energierapportage 2021.

Met hernieuwbare energie wordt de energie bedoeld die voortkomt uit schone bronnen zoals zon en wind. Sinds 2019 brengt de provincie ieder jaar een rapport uit om te laten zien hoe duurzame energie zich in Flevoland ontwikkelt. Volgens gedeputeerde Jop Fackeldey laat het rapport ‘mooie cijfers’ zien. ,,In Flevoland wordt ontzettend hard gewerkt aan de overstap naar fossielvrije energie. Het is niet voor niks dat we een bod aan de Regionale Energie Strategie hebben kunnen doen van bijna 6 terawattuur (TWh) op een totaal van 35 TWh. Daar krijgt Flevoland wel energie van.”

Klimaatmonitor

De gebruikte landelijke cijfers zijn afkomstig uit de landelijke Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Dat is de landelijke standaard voor het meten van de voortgang voor de energietransitie. Net als voorgaande jaren is het meest recente jaar waarvoor alle data beschikbaar zijn als uitgangspunt genomen. Dat is op dit moment 2019. Voor de provinciale cijfers in het rapport zijn wel cijfers uit 2020 en een deel van 2021 gebruikt. Het volledige rapport is te vinden op de website.

Een opvallend punt in de rapportage is onder meer dat er in 2020 met minder molens juist meer energie werd opgewekt. Dat is het resultaat van het Regioplan Windenergie.