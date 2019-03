Meer stroom door snelweg

Verbetering van de capaciteit van de 380 kilovolt hoogspanningslijnen, de snelwegen van de Nederlandse stroomkabels, is met name gewenst om de toename van duurzaam opgewekte stroom door zon en wind te kunnen transporteren en pieken en dalen in de stroomproductie te kunnen opvangen. De ene keer waait het hard en schijnt de zon volop, de andere keer is het windstil en bewolkt. Dat moet het netwerk aankunnen.

Vierbaans

,,We maken van een driebaansweg een vierbaanssnelweg”, geeft een woordvoerder van Tennet aan. Een extra verbinding tussen Lelystad en Ens, die enkele jaren terug in de plannen stond, is volgens Tennet niet meer nodig omdat de bouw van nieuwe gas- en kolencentrales is geschrapt. Maar de stroom van wind- en zonneparken moet wel verder door het land en zelfs naar het buitenland. Dat kan door het versterken van de bestaande verbinding, dat wil zeggen het vervangen van de bestaande geleiders door nieuwe met een grotere transportcapaciteit. Daarnaast vindt groot onderhoud aan de hoogspanningsmasten plaats, zoals het vervangen van stalen balken en in een aantal gevallen het versterken van de funderingen. Tennet neemt technische maatregelen waardoor het magneetveld van de hoogspanningsverbinding smaller wordt of gelijk blijft. Al met al gaat het om een investering van miljoenen.