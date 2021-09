Meerdere nieuwe aanhoudingen in ‘nazi-rel’ Urk: opnieuw voor verboden wapenbezit

Economie Oost-Nederland groeit dit jaar het hardst in Europa

18 september De economie in Oost-Nederland klimt razendsnel uit de pandemie. Nederland is al de beste van de Europese klas, maar Oost-Nederland doet het nog weer een stuk beter. In de nieuwste regioprognose van Rabobank mag Zuidwest Overijssel (Deventer, Raalte en Olst-Wijhe) dit jaar bijvoorbeeld rekenen op een economische groei van 5,7 procent, ruim een procentpunt meer dan gemiddeld in de rest van het land.