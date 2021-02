Meerdere winkelruiten vernield in Emmeloord: 'Wat een kansloze actie!’

Vier gezinnen slepen gemeente Noordoost­pol­der voor rechter om kavelgate Marknesse: ‘We staan met rug tegen de muur’

23 februari Vier potentiële kopers van een stuk bouwgrond in Marknesse eisen via de rechter een schadevergoeding en levering van grond door de gemeente Noordoostpolder. De gezinnen hebben hun huis verkocht en dachten te kunnen gaan bouwen op een kavel in Marknesse, maar onzekerheid over wie eigenaar is van de grond gooit roet in het eten.