Meerpaaldagen verjagen vermiste Sofia niet uit Dronten

Tientallen vrijwilligers van Team Held proberen al ruim zes weken Sofia te vangen. Vrijdag deed het team om oproep om de hond vooral te negeren, omdat het angstige dier er vandoor gaat als mensen haar roepen of volgen, hoe goed bedoeld ook. Negeer haar, luidde het advies van zoekcoördinator Ursula Zijlstra-Beuker. Dat advies kwam ook door de Meerpaaldagen. Als publiek haar zou blijven benaderen, kon Sofia op de vlucht slaan over de drukke N-wegen rond Dronten, met als gevolg gevaarlijke situaties op de weg.

Oproep werkt

De oproep om de hond vooral te negeren lijkt te werken, zegt Zijlstra zondagmiddag. De hond wordt nog steeds gezien wat betekent dat ze nog leeft. ,,We krijgen meldingen door van mensen die erbij zeggen dat ze haar rustig laten lopen.’’ De hond wordt nu nu in een ander deel van Dronten gespot, zegt Zijlstra. ,,Gunstiger qua omgeving.’’ Om welk gebied het gaat wil ze niet zeggen om de rust rond het dier te bewaren.

Team Held in Flevoland volgt de hond op de voet via meldingen, spotters en camera's. Zodra Sofia wat langer in hetzelfde gebied wordt gezien, plaatst het team opnieuw een vangkooi met lokvoer. Bij vangst gaat Sofia terug naar haar baasje in Dronten.

Op de vlucht

De hond driejarige hazewindhond sloeg op 26 juni van schrik op de vlucht. Haar baasje liet de hondenriem los bij een valpartij. De galbo was nog maar drie maanden in Nederland. Ze komt uit Spanje waar ze eerste jaren als zwerfhond leefde op straat. In Dronten kwam het dier al snel in de wildernisstand, concludeert team Held. Dat betekent overdag schuilhouden, 's nachts op zoek naar voedsel en wegblijven bij de mens. De hond leeft van zwerfafval dat er kennelijk genoeg is in Dronten. Drie keer plaatste het team een vangkooi op een plek waar de teef geregeld werd gesignaleerd, maar het ging mis omdat Sofia niet meer kwam opdagen omdat ze die plekken niet veilig meer vond.