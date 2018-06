Meerzoo mag invasieve soorten opvangen

Als enige in Nederland mag Meerzoo invasieve diersoorten opvangen. Het dierenpark in Marknesse heeft hiervoor een vergunning gekregen. Fokken met onder andere wasberen mag niet meer in Europa, maar wie zo'n dier heeft en er vanaf wil of moet, kan het nu officieel kwijt in Marknesse.