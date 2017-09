Meeste poepboetes in Overijssel, Flevoland het netst

Het afgelopen jaar werden er in de provincie Overijssel 166 boetes uitgedeeld vanwege het niet weghalen van hondenpoep. Overijssel is ook de enige provincie waar het aantal boetes in 2016 is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2015 waren het er namelijk maar 88.

Helemaal niks

Flevoland mag zich op dit gebied de netste provincie noemen. Daar werden in 2016 maar vijf boetes uitgedeeld, het jaar daarvoor zelfs helemaal niks. Volgens het CJIB kan dat komen omdat er in Flevoland minder gehandhaafd wordt.

Over het algemeen werden er in 2016 minder poepboetes uitgedeeld dan in 2015. Het totaalbedrag aan boetes dat afgelopen jaar werd opgelegd was ruim 167 duizend euro. Baasjes die de poep van hun hond niet opruimen worden in absolute zin het vaakst betrapt in de provincie Zuid-Holland.