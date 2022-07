Meisje (7) wordt op step meegenomen: zaak rammelt aan alle kanten

Hillie (64) uit Luttel­geest houdt petitie tegen aanmeldcen­trum asielzoe­kers: ‘Wij vangen al genoeg mensen op’

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, het nieuws dat ze mogelijk een aanmeldcentrum voor asielzoekers in de achtertuin krijgt. Het maakt Hillie de Jong (64) uit Luttelgeest ‘best wel boos’. Ze is een petitie begonnen om het centrum tegen te houden. ,,Wij doen al genoeg aan opvang en dat gaat nu goed. Dat willen we graag zo houden.’’

11 juli