Mensenmassa getuige van bijzondere bruiloft van Han (41) en Melissa (37) in Bant: 'Dit was echt overweldigend’

Voetballer Devyne Rensch sportman van Lelystad, titel sportvrouw naar boogschut­ter Natascha van Assema

Voetballer Devyne Rensch is verkozen tot sportman van het jaar tijdens de Lelystadse Sportverkiezingen 2022. De titel van sportvrouw is gegaan naar boogschutter Natascha van Assema. Judoka Nova van Driel is uitgeroepen tot sporttalent in de gemeente Lelystad.