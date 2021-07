Met deze ‘aso-borden’ moet het dumpen van afval verminderen, anders blijft Kuinderbos ‘afvalputje van de streek’

pollMet de kreten ‘Afval Stoort Ons’, afgekort aso, en ‘Ben jij de zak of de afvalbak?’ op borden moet de berg gevonden afval in het Kuinderbos teruggedrongen worden. De borden zijn een initiatief van het CDA in de gemeente Noordoostpolder. Boswachter Harco Bergman noemde het Kuinderbos onlangs ‘het afvoerputje van de streek’ en ziet een toename van de hoeveelheid afval in het bos.

Tientallen vuilniszakken met onder meer kleding en blikjes, een bankstel en golfplaten is een greep uit het afval dat boswachter Bergman het laatste halfjaar in het Kuinderbos vond. Het is hem en veel natuurliefhebbers een doorn in het oog. ,,We zijn zo het afvoerputje van de streek. Als ik troep zie liggen, ruim ik het snel op. Troep trekt troep aan. Mensen moeten niet gaan denken dat het normaal is”, vertelde hij eerder.

Motto

CDA Noordoostpolder heeft nu zelf actie ondernomen en de boswachter twee borden overhandigd om bezoekers erop te wijzen geen rotzooi in de natuur achter te laten. De partij had onder het motto ‘Afval Stoort Ons’ (ASO) in 2019 ook al drie borden in de gemeente laten ophangen om het zwerfafval terug te dringen.

Volledig scherm CDA-fractievoorzitter Johan Goos (links) en boswachter Harco Bergman met de ‘Afval Stoort Ons’-borden. © CDA Noordoostpolder

,,Afval hoort in de afvalbak en behoort niet te liggen in de openbare ruimte of in natuurterreinen”, zegt CDA-fractievoorzitter Johan Goos. ,,Het is zelfs levensgevaarlijk voor de vogels en andere diersoorten in de natuur die deze rotzooi op eten.”

Poll Gaan deze borden werken tegen afvaldumpers? Ja, nu denken de dumpers wel twee keer na

Ik twijfel, maar goed dat het geprobeerd wordt

Nee joh, wie afval dumpt laat zich hier echt niet door tegenhouden Gaan deze borden werken tegen afvaldumpers? Ja, nu denken de dumpers wel twee keer na (1%)

Ik twijfel, maar goed dat het geprobeerd wordt (38%)

Nee joh, wie afval dumpt laat zich hier echt niet door tegenhouden (61%)

Recyclingtarief

Boswachter Bergman liet weten dat de toename van het zwerfafval volgens hem ook deels heeft te maken met de invoering van het recyclingtarief. Volgens Noordoostpolder-wethouder Anjo Simonse staat de vervuiling in het bos daar los van. In de hele gemeente ziet hij ‘incidenteel een illegale dumping’.

Op 1 januari startte de gemeente Noordoostpolder met een nieuwe manier van afval inzamelen om de hoeveelheid afval omlaag krijgen. Inwoners betalen naast een vast bedrag een extra bedrag voor als ze de restafvalbak aan de weg zetten, of een afvalzak in de ondergrondse container gooien. Een half jaar na de start van recycle-tarief in gemeente Noordoostpolder is het totaal opgehaalde restafval met 39 procent gedaald en zijn de recyclebare grondstoffen met 12 procent toegenomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.