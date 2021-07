Met kunst en vliegwerk sluiten achtstegroepers basisschool ‘vrij normaal’ af na bijzonder jaar

video Wat is er (nu weer) aan de hand met de probleem­brug tussen Elburg en de polder?

5 juli Wie met een gangetje van 80 over de Elburgerbrug rijdt, ziet het misschien niet eens. Maar staand op de probleembrug tussen Elburg en de polder, is het overduidelijk. In het asfalt dat vorig jaar september is aangelegd zitten nu al grote scheuren. En dat op de brug die al voor zoveel ellende heeft gezorgd de laatste jaren. Wat is er aan de hand? En moet de brug nu weer afgesloten worden?