Met Schilders op Urk krijgt voormalig eiland plekje in de kunsthistorie van Nederland

Het schilderij van Franz Courtenz (1854-1943) is opgenomen in een boek over de schilders van Urk. Het boek dat net is verschenen, geeft een beeld van honderden kunstwerken die in de loop der tijd zijn gemaakt van het voormalige eiland in de Zuiderzee. Acht jaar heeft kunsthistorica Elisabeth Oost, woonachtig op Urk, gewerkt aan het boek, samen met Klaas Post van de stichting Urker Uitgaven. Monnikenwerk, geeft ze toe. ,,Vooral voor Klaas die het meeste zoekwerk heeft gedaan. Materiaal verzamelen en dan op zoek gaan naar degene die het heeft gemaakt. Soms staat de naam van de maker erbij, vaak ook niet. Je denkt wel dat je alles op internet kunt vinden, maar je vindt alleen maar iets als je weet wat je zoekt.’’