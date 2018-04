Militairen helpen politie bij toezicht Oostvaardersplassen

Vanwege de aanhoudende onrust rond de Oostvaardersplassen heeft de politie Defensie om hulp gevraagd bij het toezicht houden in het gebied. Sinds vorige week surveilleert de Landmacht regelmatig in het natuurgebied van pakweg 5.500 hectare.

,,Er gebeurt al een tijd van alles rond de Oostvaardersplassen. We hebben bijvoorbeeld confrontaties gehad tussen actievoerders en boswachters, maar zien ook dat hekken worden doorgeknipt en dieren loslopen. Daarom houden we als politie al een tijd toezicht, terwijl dit normaal gesproken natuurlijk bij de BOA's van Staatsbosbeheer ligt", zegt politiewoordvoerder Ellen de Heer. ,,Het is alleen zo'n uitgestrekt gebied dat we wel wat hulp kunnen gebruiken. Defensie is beschikbaar, dus waarom zouden geen gebruik maken van die diensten?"

Energie

,,Bovendien", zegt de woordvoerster, ,,de energie die we als politie nu in de Oostvaardersplassen steken, kunnen we ergens anders niet inzetten." Volgens De Heer gaat het nadrukkelijk om extra oren en ogen in het gebied. Zodra het Landmacht-personeel een situatie tegenkomt waarvan het denkt dat handhaving nodig is, schakelt het de politie in. De hulptroepen maken geen proces-verbaal op, weet De Heer.

