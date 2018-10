Miljoenen op de bank bij school in Emmeloord

Overval op restaurant in Lelystad

11:24 Een restaurant in Lelystad is zondagavond overvallen. Rond tien over tien drongen twee mannen de zaak aan het Dukaatplein binnen. De daders ging ervandoor op een scooter, zo meldt de wijkagent. De politie is op zoek naar tips en vraagt getuigen zich te melden via nummer 0900-8844.