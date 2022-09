Miljoenenschade aan spoor tussen Lelystad en Dronten door grote stroomstoring

Streekver­voer in de regio volgende week drie dagen plat

In navolging van de landelijke NS-stakingen gaat het streekvervoer in de regio op 6, 8 en 9 september plat. Streekbussen en -treinen zullen dan niet rijden. De staking is onderdeel van een landelijke estafettestaking die op 6 september in Flevoland begint.

31 augustus