Minder bekijks voor tulpen in Flevoland door corona? ‘Wij maken ons nog geen zorgen’

PvdA en GroenLinks: Noordoost­pol­der moet vluchtelin­gen­kin­de­ren opvangen

17:57 Stichting Vluchtelingenwerk en Defence for Children hebben de noodklok geluid over duizenden alleenstaanden kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. PvdA en GroenLinks in Noordoostpolder vragen de gemeente zich in te zetten voor de opvang van deze kinderen.