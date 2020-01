Minder brandincidenten in Flevoland dan vorig jaar, geen agressief gedrag richting brandweer

video Wat verandert er voor ons in 2020?

31 december Wat verandert er voor ons in 2020? We zetten in ruim twee minuten de belangrijkste ontwikkelingen voor je achter elkaar, waaronder het rookverbod, verhoging van de woonlasten en veranderingen voor het verkeer. Daarnaast hopen we op positieve veranderingen in je privéleven. Een voorspoedig 2020.