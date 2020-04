Minder ritten voor Regiotaxi Flevoland, voorschot om deze tijd door te komen

Taxicentrale Witteveen uit Lemmer en Munckhof Taxi uit Horst verzorgen, onder de noemer Regiotaxi Flevoland, doelgroepenvervoer in deze provincie. Beide bedrijven worden betaald voor het aantal verreden ritten, maar door de coronacrisis is hier minder vraag naar. Witteveen en Munckhof komen niet in aanmerking voor tijdelijke steun van het Rijk, meldt de provincie.

Voorschot

In een nieuwe update over de impact van corona op de Flevolandse economie, meldt de provincie dat ruim een derde van de banen ‘hard wordt geraakt door de crisis’. In totaal zijn er meer dan 190.000 banen in Flevoland. Grootste sector in Flevoland is de groot- en detailhandel (38.000 banen), die het zwaar te verduren heeft. Zo is het aantal pintransacties in kledingzaken met bijna 80 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.