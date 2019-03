Minder toeristische overnachtingen in Flevoland

Hotels, campings, b&b's en andere toeristische overnachtingsplekken in Nederland hebben vorig jaar zo'n 44 miljoen gasten verwelkomd. Dat zijn er 5 procent meer dan in 2017. In Overijssel steeg het aantal overnachtingen van 2,21 naar 2,37 miljoen, in Gelderland van 3,88 naar 4,11 miljoen. Maar Flevoland laat, net als Utrecht, een daling zien: van 740.000 naar 694.000 gasten. Hoe kan dat?

Prachtige zomer

,,We hebben de cijfers gezien, maar we zijn er nog niet uit’’, zegt Tromp. ,,We gaan dit analyseren, al is het maar de vraag of het lukt.’’ Het aantal overnachtingen op campings is overigens gestegen in de jongste provincie (Tromp: ,,Het was een prachtige zomer natuurlijk’’), het zijn vooral de vakantieparken die het minder hebben gedaan. ,,Misschien was er her en der een verbouwing zodat er minder huisjes beschikbaar waren’’, oppert Tromp.