Minister geeft de strijd tegen Aziatische bosmug in Flevoland op

Dat laat hij dinsdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Er zitten zo veel Aziatische bosmuggen in Flevoland, dat bestrijding niet meer lukt, concludeert de minister. Hij baseert zich op adviezen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Te veel

Sinds 2012 komt de Aziatische bosmug voor in Lelystad en in 2017 werd de exotische mug ook aangetroffen op verschillende plekken in Zeewolde. In 2017 werden meer dan 11.000 van deze bosmuggen geteld in Flevoland. De Flevolandse populatie is onuitroeibaar, constateert de minister.

Kosten te hoog

Zes jaar lang heeft NVWA de exotische mug bestreden, maar dit was niet effectief. ,,Al in 2013 bleek het aantal Aziatische bosmuggen in Lelystad zo groot te zijn dat uitroeien onmogelijk was. We hebben geprobeerd de populatie te beperken, maar ook dat is niet effectief gebleken. Alleen als de Aziatische bosmug op hele kleine schaal voorkomt, kunnen we het dier uitroeien. Daarom blijven we de Aziatische bosmug bestrijden als hij opduikt buiten Flevoland,'' zegt woordvoerder Tjitte Mastenbroek van NVWA. ,,In Flevoland wordt de strijd gestaakt. De kosten wegen niet op tegen het resultaat.''

Risico klein

Het risico van de Aziatische bosmug voor de volksgezondheid is gering, constateert RIVM in een deze week gepubliceerd rapport. 'Alleen onder specifieke omstandigheden kan de Aziatische bosmug ziekteverwekkers overbrengen. Wereldwijd zijn slechts enkele patiënten bekend die mogelijk via deze mug ziek zijn geworden. Het risico van de Aziatische bosmug in Nederland is vergelijkbaar met dat van een aantal inheemse muggensoorten,' aldus RIVM.

Volledig scherm Aziatische bosmug © NVWA

Fatalistisch

Insectendeskundige en wetenschapper dr Bart Knol reageert teleurgesteld. ,,Dat het ministerie de moed opgeeft vind ik uiterst triest. Het risico voor de volksgezondheid van exotische muggen is wel degelijk aanwezig. In Europa zijn al meerdere keren doden gevallen door de verspreiding van ziekten via exotische muggen. In 2012 zijn op het Portugese eiland Madeira slachtoffers gevallen aan de knokkelkoorts. Enkele jaren daarvoor was de gelekoortsmug neergestreken op het eiland, maar men heeft die niet bestreden.