Minister Ollongren geeft Dronten geen draai om de oren voor ‘Big Brother’-praktijken

Woning­markt in Dronten is een ‘gekkenhuis’: ‘Noodzake­lijk om snel bij te bouwen’

Net als elders in het land is de woningmarkt in Dronten een ‘gekkenhuis’. De schaarse woningen gaan tegen hoge prijzen weg en vooral starters komen er nauwelijks aan te pas. De politiek broedt op maatregelen om woningzoekers in Dronten een handje te helpen. ,,We lopen nu achter de feiten aan.’’

9 december