Minister probeert twijfels weg te nemen: ‘Geen vrachtvluchten vanaf Lelystad Airport’

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief die donderdagavond naar de Tweede Kamer is verstuurd. Ze probeert daarmee de twijfels die recent zijn ontstaan weg te nemen.

Wettelijk vastleggen

De SP eiste twee weken geleden in een Kamerdebat dat Van Nieuwenhuizen zwart op wit in het Luchthavenbesluit opneemt dat er geen vrachtvluchten vanaf Lelystad Airport mogen plaatsvinden. De minister wil dat echter niet, wat voor extra twijfel zorgde.

Nu komt ze met een Kamerbrief waarin ze tekst en uitleg geeft. In de brief geeft Van Nieuwenhuizen toe dat vrachttoestellen wél kunnen vliegen op Lelystad, maar alleen zónder vracht. ‘Technisch gezien kunnen grote (vracht)vliegtuigen (bijvoorbeeld een Boeing 747) starten en landen met de voor Lelystad Airport vastgelegde baanlengtes. De baan is echter te kort om grote (vracht)vliegtuigen met vol gewicht (vracht en brandstof) te kunnen laten vertrekken. Dit geeft voor vrachtmaatschappijen substantiële beperkingen om tot een gezonde businesscase voor vrachtverkeer te komen’, staat in de brief.