Ministerie verwijst klagers nieuwe laagvliegroute bij Hattemerbroek door naar gemeenten

Update Emmeloor­der krijgt 5 jaar cel voor jarenlang misbruik eigen kinderen

17:10 Vijf jaar celstraf heeft het gerechtshof in Leeuwarden opgelegd aan een 44-jarige man uit Emmeloord voor het jarenlange misbruik van zijn drie jonge kinderen. Hij krijgt daarmee in hoger beroep een zwaardere straf opgelegd dan de vier jaar die de rechtbank had gevonnist.