Misbruikzaak jonge meisjes in Biddinghuizen in mei voor de rechter

video Tientallen boeren in optocht door de Noordoost­pol­der om hun vriend George (37) een laatste eer te bewijzen

George Poppe uit Luttelgeest is veel te jong overleden, 37 was hij pas. De boer was geliefd in de Noordoostpolder. En als het had gemogen, had de Bantsiliek vandaag vol gezeten. Maar corona speelt de vrienden van George parten. Dus doen ze waar ze goed in zijn: trekkerrijden.

23 januari