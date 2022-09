Misschien is Pieter wel de enige volwassene die lijdt aan deze ziekte: ‘Onwetendheid vind ik moeilijk’

Rond het toekomsti­ge aanmeldcen­trum bij Luttel­geest borrelt de onvrede: ‘We willen ons veilig voelen’

Her en der een protestbord, maar geen luidruchtige demonstraties en furieuze omwonenden. Inwoners van Luttelgeest, Bant en Kuinre lijken gelaten te reageren op de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers aan de Oosterringweg. Achter die façade borrelt het ongenoegen. ,,We mogen dan bescheiden zijn, we zetten de hakken in het zand.’’

6 september