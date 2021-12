Mogelijk bom onder besluit Zeewolde over datacenter; meer dan één zelfs

Dat een besluit over de vestiging van ‘een energieslurper’ van wereldformaat in tijden van (landelijke) energieschaarste en -transitie (van gas en kolen naar groen) niet bij een gemeentebestuur thuis hoort lijkt inmiddels een open deur. De grondverkoop is nog niet zeker. In het blad Binnenlands Bestuur stelt Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden, dat de provincie Flevoland in gebreke is gebleven. Alle GroenLinks fracties in die provincie roepen hun partijgenoten in Zeewolde op 'nog eens goed na te denken’ voordat zij ja zeggen tegen het datacenter.