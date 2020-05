Mogelijk explosief gevonden in weiland in Zeewolde

Raad Noordoost­pol­der wil grondige verbouwing Bosbad in Emmeloord

Een meerderheid van de gemeenteraad in Noordoostpolder wenst een grondige verbouwing van het Bosbad in Emmeloord van ruim 14 miljoen euro. Een verbouwing is volgens de zwembaddirecteur noodzakelijk om te zorgen voor meer ruimte voor recreatieve zwemmers.