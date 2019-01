Mogelijk verband Urker garagebox en uitgebrande truck met drugsafval in Eindhoven

Hacker uit Lelystad veroor­deeld voor valse bommelding op Amsterdam Centraal

21:55 Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag door de rechter in Amsterdam veroordeeld tot 90 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 180 uur. De straf krijgt hij voor een valse bommelding die hij deed via het plaatsen van Facebookberichten op een account dat hij gehackt had.