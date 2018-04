Molecaten, Bremerbaai en Beach Nu mogelijk TOP Dronten

De provincie wil samen met de gemeenten een serie van toeristische overstappunten van de grond krijgen in Flevoland. Dergelijke plekken zijn startpunten voor recreanten die een bepaald gebied willen verkennen. Ze kunnen daar de auto achterlaten en via bewegwijzerde wandel- en fietsroute het gebied ingaan. Een TOP is als zodanig herkenbaar en geeft ook informatie over routes en bezienswaardigheden. Flevoland zou hiermee aantrekkelijker zijn eigen inwoners en recreanten van buiten de provincie.