Mooi, die renovatie van de Belgische barak, maar Kees Bolle uit Emmeloord wil meer

Husky Shadow helpt jongeren­wer­ker Henk: ‘Gesprek aangaan is niet gek meer, de hond is een ijsbreker’

19 juli Henk Zeven (37) is deze maand begonnen als jongerenwerker in Noordoostpolder bij welzijnsgroep Carrefour. Dat heeft hij niet alleen gedaan. Met zijn husky Shadow - die een hesje met daarop de tekst ‘jongerenwerk’ draagt - aan zijn zijde, gaat hij in gesprek met jongeren. ,,Een gesprek starten met een willekeurig groepje jongeren is nu minder awkward.”