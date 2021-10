Moordaanslag op minnaar echtgenote in Lelystad: Farid Y. (41) krijgt acht jaar celstraf

Flevoland­se Zakenvrouw van het Jaar wil vrouwelij­ke onderne­mers stimuleren en mkb’ers in zwaar weer helpen

5 oktober Advocate Phuong Nguyen (44) uit Harderwijk is uitgeroepen tot Flevolandse Zakenvrouw van het jaar in de categorie MKB. Tijdens de verkiezing van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen in de Eemhof overtuigde ze de jury met haar pitch.