Motorracers verlaten schielijk IJsselmeerdijk bij Lelystad als politie zich laat zien

Overzicht Zwolle Dubbele cijfers in Emmeloord, HHC blijft in de race, Staphorst stelt teleur en Berkum op weg naar boven

HHC Hardenberg heeft tegen Kozakken Boys de derde overwinning op rij geboekt. Een eigen goal in de slotfase was het winnende doelpunt. Berkum won ook, waardoor het uit de gevarenzone klimt. Staphorst beleefde een mindere dag, want zij kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen hekkensluit Excelsior’31. Dit en nog veel meer in onderstaand overzicht, dat voortdurend wordt aangevuld.

13 november