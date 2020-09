Mud Masters Biddinghuizen ziet zich met 13.000 deelnemers als breekijzer voor de evenementenbranche

Horeca in Zeewolde houdt zijn hart vast voor strengere coronavoor­schrif­ten

25 september De horeca in Zeewolde kijkt met grote zorgen naar de aangekondigde strengere coronavoorschriften, nu de provincie Flevoland oranje gekleurd gebied is geworden. ,,Ik hoop toch echt dat er geen lockdown komt, want ik weet niet of we dat kunnen overleven’’, zegt uitbater Fred Maaswinkel van café-restaurant De Mens.