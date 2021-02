Mundo Sonora in Dronten: als livemuziek niet kan, dan maar een filmeditie

Kampen is woensdag even de strea­ming-hoofd­stad van de hele wereld

2 februari Duizenden streaming-specialisten uit de hele wereld kunnen woensdag kijken naar een speciaal webinar dat wordt uitgezonden vanuit Kampen. Smash AV verzorgt dan in een drietal etappes de uitzendingen wereldwijd in opdracht van cameraproducent Avonic uit Delfgauw. Deelnemers aan het webinar krijgen alle ‘do’s en don’ts’ te horen over hoe ze hun boodschap via digitale kanalen het beste de wereld in kunnen helpen.