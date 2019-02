Museum Aviodrome in Lelystad weet wel raad met forse gift

Het personeel van Aviodrome werd vorige week verrast door Robert ten Brink die namens de BankGiro Loterij een cheque van 400.000 kwam brengen. ,,We zijn enorm blij met deze bijdrage’’, laat Van Kammen weten. Met dit geld kan Aviodrome eindelijk de binnenexpositie aanpakken, dat is al sinds 2003 niet meer gebeurd. De collectie is weliswaar uitgebreid, maar ‘in de basis gelijk gebleven’.

Uitbreiden

,,We gaan de expositie herinrichten, uitbreiden en moderniseren’’, zegt Lars Janssen, coördinator tentoonstellingen. En dat gaat gepaard met ‘nieuwe presentatiemethodes en meer interactiviteit’. De nieuwe expositie gaat ‘100 jaar luchtvaartgeschiedenis’ heten. Niet vreemd, omdat de burgerluchtvaart dit jaar een eeuw bestaat. In de huidige expositie komen de laatste decennia van de luchtvaartgeschiedenis weinig aan bod. ,,Jammer, want we beschikken over voldoende prachtige archiefstukken om ook de verhalen van deze tijd te vertellen’’, aldus Janssen. Het museum wordt nog dit jaar vernieuwd.