Musical Knettergek @The Cuckoo’s Nest in De Kubus Lelystad

De musical Knettergek @The Cuckoo’s Nest wordt op 26 maart opgevoerd in kunst- en cultuurcentrum De Kubus in Lelystad. ,,We zijn zo blij dat we weer het podium op mogen”, zegt docent musical Emilie Koger.

De voorstelling in De Kubus wordt gespeeld door een groep van 25 volwassenen. Er is in het stuk een moord gepleegd in de psychiatrische kliniek ‘Huize Pias’, maar door wie. ,,Het publiek maakt op een Wie Is De Mol-achtige manier kennis met de patiënten, het personeel, de verslaggevers en de rechercheur om achter de dader te komen.”

Musical met een boodschap

Docent Emilie Koger schreef het script voor het verhaal. De musical is gebaseerd op de film One Flew Over The Cuckoo’s Nest uit 1975. In die tijd werd er nog gesproken over een ‘gekkenhuis’. De groep begon in september met het voorbereiden van de voorstelling.

De musical Knettergek @The Cuckoo’s Nest is alleen op 26 maart te zien in De Kubus om 13.30 of 19.30 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via de website tickets.dekubuslelystad.nl.