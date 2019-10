Mysterie in de polder ‘schaadt de democratie’: waarom geeft opgestapte burgemeester geen openheid?

Prachtig! Politie zet zieke kinderen in het zonnetje in Lelystad: ‘Dit is fantas­tisch’

10 oktober Veel blije gezichten in Lelystad vandaag. Tien kinderen die ernstig ziek zijn of dat recent zijn geweest kregen daar namelijk de dag van hun leven door een speciale actie van de politie. Door allerlei activiteiten met de agenten vergaten zij even hun ziekte. ,,Dit is een supergoed initiatief.”