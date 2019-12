Mystieke Kerst in bos bij Bant terug op vertrouwd bezoekersniveau

De bezoekers liepen een verlichte route door het bos. De organisatie leende daarvoor onder meer lampjes van een ander evenement. ,,Die schenen naar boven in de bomen. Het is dan net of onder een sterrenhemel loopt’’, zag Bergman. ,,Had ik gezien op Vlieland. Voor een paar flessen wijn mocht ik die lampjes wel lenen.’’ Koren, muzikanten, midwinterhoornblazers en een verhalenverteller luisterden het evenement op. ,,We zijn blij en tevreden’’, blikt Bergman terug. Door de Kuinderburcht uit het parcours te schrappen is de route een stuk stabieler. Want afgelasting zoals de afgelopen nog wel eens moest, was nu geen punt van discussie.