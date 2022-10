Na twee jaar doorzetten is Vrijeschool Lelystad een feit: ‘De stad heeft hier behoefte aan’

Maurice wilde dood: bracht hond naar de buurman, draaide gas open en gooide terpentine op vloer

Hij was het leven beu en ‘wilde de hele tent in de fik steken’. Met een fles wodka in zijn lijf hoopte de 38-jarige Maurice S. uit Lelystad zonder al te veel pijn dood te gaan. Dus bracht hij zijn hond bij de buurman, draaide de gaspitten in zijn huurflat aan de Stelling wagenwijd open en haalde zijn laatste fles drank. Toen hij thuiskwam, bleek zijn plan echter ‘verraden’.

